Россия должна быть самодостаточной в сфере вакцинации, заявила Скворцова

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия должна быть самодостаточной в сфере вакцинации, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций из-за сокращения поставок вакцин, как это было в конце 2016 года.

На совещании президента с членами правительства Скворцова заявила, что в конце 2016 года сложилась форс-мажорная ситуация, когда после директивы ВОЗ Россия впервые столкнулась с сокращением поставок полиомиелитной вакцины в 13,6 раз — до 169 тысяч.

"Только благодаря слаженным действиям совместно с Минпромторгом мы за быстрый период времени сумели увеличить объем производства, локализованного в нашей стране", — сказала Скворцова.

"Эта ситуация еще раз показала, что нам надо быть абсолютно самодостаточными в таких стратегически важных сферах как вакцинация населения", — сказала министр.