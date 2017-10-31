Роспотребнадзор заявил о выявлении у человека нового штамма птичьего гриппа

СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Российские ученые подтвердили возможность бессимптомного инфицирования человека вирусом наиболее распространенного штамма птичьего гриппа H5N8, который ранее наблюдался только у птиц, что говорит о преодолении межвидового барьера и приобретении вирусом новых потенциально опасных для человека свойств, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Сочи проходит совещание, посвященное глобальным угрозам биологической безопасности и противодействию инфекционным болезням в странах ШОС.

Попова рассказала, что все вспышки в РФ исследуются полностью и эксперты расшифровывают геном возбудителя, паспортизируют все возбудители, которые выделяются, таким образом удается получить полную картину — откуда пришел возбудитель, какие есть угрозы.

"Если говорить о гриппе птиц, то в результате секвенирования изолятов (исследование выделенного из образца вируса — ред.) гриппа A(H5N8), который мы выделили из павшей птицы в Российской Федерации, была подтверждена высокая гомология, то есть они были почти идентичны с изолятами вирусов гриппа в странах Европы", — рассказала Попова на совещании.

"Но вместе с тем мы обнаружили, что при исследовании сывороток крови людей, которые контактировали, ухаживали за птицами в этих вспышках, в крови обнаружены антитела к вирусам гриппа и H5N1 и H5N8 практически без клинических появлений, следовательно, порог межвидового перехода — вот он. И мы очень надеемся, что не дадут каких-то негативных результатов, но, боюсь, что эти мои надежды не будут оправданы", — заявила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что результаты исследований заставляют не только настораживаться и делать выводы, но и продвигаться науке вперед, при этом наблюдения в новом эпидсезоне продолжаются.