Роспотребнадзор заявил о выявлении у человека нового штамма птичьего гриппа

СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Российские ученые подтвердили возможность бессимптомного инфицирования человека вирусом наиболее распространенного штамма птичьего гриппа H5N8, который ранее наблюдался только у птиц, что говорит о преодолении межвидового барьера и приобретении вирусом новых потенциально опасных для человека свойств, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала, что все вспышки в РФ исследуются полностью и эксперты расшифровывают геном возбудителя, паспортизируют все возбудители, которые выделяются, таким образом удается получить полную картину — откуда пришел возбудитель, какие есть угрозы.
"Если говорить о гриппе птиц, то в результате секвенирования изолятов (исследование выделенного из образца вируса — ред.) гриппа A(H5N8), который мы выделили из павшей птицы в Российской Федерации, была подтверждена высокая гомология, то есть они были почти идентичны с изолятами вирусов гриппа в странах Европы", — рассказала Попова на совещании.
Она добавила, что результаты исследований заставляют не только настораживаться и делать выводы, но и продвигаться науке вперед, при этом наблюдения в новом эпидсезоне продолжаются.