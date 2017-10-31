На ВДНХ 1 декабря откроется главный каток страны, заявил Собянин

Во время праздничного открытия третьего сезона катка ВДНХ в Москве. Архивное фото

Во время праздничного открытия третьего сезона катка ВДНХ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ.

"Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката", — написал он в Twitter.

Главный каток страны откроется 1 декабря на #ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката #КатокВДНХ pic.twitter.com/67qiB9v6Rp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 октября 2017 г.

Как добавляется на официальном портале мэра и правительства столицы, площадь ледового покрытия составит более 20 тысяч "квадратов".

"Площадь ледового покрытия составит более 20 тысяч квадратных метров. Как и в прошлые годы, каток расположится на главной аллее. Он протянется от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие". Лед зальют вокруг фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в день открытия катка посетителей ждет специальная праздничная программа. Для гостей приготовили выступления воздушных акробатов испанского высотного театра Grupo Pujа, которые представят театрализованное шоу "Путь звезды" с трюками на высоте 35 метров.

Согласно сообщению, оформление будет посвящено зимним видам спорта, а девизом сезона станут слова "Спорт. Зима твоих достижений". В центре ледового поля появится арт-инсталляция с олимпийскими кольцами высотой 10 метров, вечером на кольцах будет зажигаться подсветка. Общая площадь праздничной инсталляции составит около двух тысяч квадратных метров. Одним из главных ее элементов станет скульптура танцующей на льду фигуристки.

Кроме того, в центре катка возведут пешеходный мост, по которому можно перейти с одной стороны на другую. С него будет открываться панорамный вид.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что катки с искусственным льдом планируют открыть в Москве 1 ноября.