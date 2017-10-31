Преподаватель выучил шрифт Брайля ради студентки

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Преподаватель французского языка НИУ ВШЭ Владимир Авдонин выучил шрифт Брайля ради своей незрячей студентки Оксаны Осадчей.

Ранее Осадчая печатала все работы на компьютере, однако Авдонин был уверен в том, что выполненные от руки задания помогут ей лучше освоить язык, так как при письме подключается моторная память.

Студентка объяснила преподавателю общие правила и помогла составить прописи, а в летнее время Авдонин занимался сам. Он освоил шрифт за полгода и признался студентке, что это было нетрудно. Теперь он может проверять ее работы, написанные от руки.

"Когда у человека есть желание что-то делать, в данном случае изучать Брайль, то никаких проблем с преподаванием, даже при отсутствии, совершенном отсутствии опыта, не возникает", — отметила студентка.

В мае 2017 года Осадчая разработала шрифт Брайля для чтения древнерусских текстов, который может использоваться филологами и лингвистами для изучения оригинальных текстов на старославянском и церковнославянском языках.