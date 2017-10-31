Гурцкая назвала актуальным закон о праве приставов задерживать алиментщиков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала своевременным и актуальным закон, разрешающий судебным приставам задерживать должников по алиментам; по ее мнению, это позволит защитить права детей и родителей-одиночек.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

"По данным статистики, более 20% плательщиков алиментов отказываются от выполнения своих обязанностей. Они считают, что просто нет механизмов реагирования, чтобы заставить их заплатить. Поэтому принятый закон своевременен и весьма актуален. Своевременное привлечение к административной ответственности позволит защитить права и детей, и родителя, воспитывающего ребенка в одиночку", — заявила Гурцкая.

Ранее судебные приставы не могли задерживать таких должников и доставлять их для составления протокола, хотя по другим административным правонарушениям у них такая возможность была. Приставы должны были обращаться к полицейским, что существенно замедляло процесс, а также создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел и усложняло процедуру привлечения должников к административной ответственности.