В "Единой России" проведут мониторинг состояния службы скорой помощи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" "Здоровое будущее" проведет всероссийский мониторинг состояния службы скорой медицинской помощи, итоги которого представят в декабре, сообщила пресс-служба партии во вторник.

"Партпроект "Единой России" "Здоровое будущее" 1 ноября начинает масштабный всероссийский мониторинг состояния службы скорой медицинской помощи. Итоги мониторинга будут озвучены в начале декабря", — говорится в сообщении.

По словам координатора партпроекта Николая Герасименко, для принятия решений, которые будут касаться изменения федерального законодательства или корректировки нормативно-правовых актов в регионах, "необходимо провести анализ и сбор данных по трем основным критериям: состояние автопарка, укомплектованность кадрами, уровень зарплат врачей скорой помощи в регионах". "Данный анализ послужит отправной точкой для дальнейшей межведомственной работы", – сказал Герасименко.