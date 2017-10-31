Кремль попросит разобраться с долгами адвокатам по назначению

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости/Прайм. Кремль попросит соответствующее ведомство разобраться с вопросом задолженностей адвокатам по назначению судов, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения в СМИ на этот счет, безусловно, мы обратили на это внимание, но, как вы понимаете, это не является прерогативой Кремля", — сказал Песков.

"Но внимание, конечно же, мы на это обратим и попросим разобраться с этой темой соответствующее наше ведомство", — добавил пресс-секретарь президента.

Адвокаты в разных регионах России заявили, что у МВД образовалась по отношению к ним задолженность на несколько десятков миллионов рублей. В связи с этим, например, адвокаты в Свердловской области с 1 ноября приостановят свое участие в делах в уголовных судопроизводствах в качестве защитников по назначению судов. Задолженность Управления Судебного департамента и УМВД России по Свердловской области защитникам по назначению составляет почти 22 миллиона рублей.