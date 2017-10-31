Мэры Черкесска и Карачаевска к концу года подготовят планы развития городов

ЧЕРКЕССК, 31 окт — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил вновь избранным мэрам Черкесска и Карачаевского городских округов Руслану Тамбиеву и Алику Динаеву до конца года представить комплексные планы развития городов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Темрезов поставил перед градоначальниками ряд приоритетных задач по улучшению качества жизни республиканской столицы и Карачаевска. Мэру Карачаевского городского округа дополнительно поручено представить план развития курортов Теберда и Домбай, которые входят в округ.

"Люди ждут от градоначальников конкретных практических действий по благоустройству городов, улиц, дворов, улучшению качества жизни людей в разных сферах. Главное в этой работе — прямой контакт с горожанами, чуткость и умение слышать проблемы людей и их оперативно решать. Необходимо и впредь делать все, чтобы Черкесск и Карачаевск были благоустроенными городами", — сказал Темрезов в разговоре с главами городов.

Он подчеркнул, что мэры получили единогласную поддержку в лице депутатов городского парламента, что свидетельствует о высоком уровне доверия к ним как к профессиональным руководителям.

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