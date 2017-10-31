В Кремле не стали комментировать индекс регионов "повышенной напряженности"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать составленный Комитетом гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина индекс регионов "повышенной напряженности".

КГИ во вторник представил очередной индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России, в желтую зону риска за первое полугодие 2017 года попали 13 регионов, в числе которых оказались Дагестан, Чувашия, Алтайский край, Ростовская, Самарская, Челябинская области, Москва и другие.

"Вы знаете, я не могу комментировать. Не имел возможности ознакомиться с этим индексом", — ответил Песков на вопрос о том, согласны ли в Кремле с такими данными.