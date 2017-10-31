Турнир M-1 соберет в Ингушетии более 25 бойцов из различных стран мира

МАГАС, 31 окт — РИА Новости. Адам Буражев. Один из самых зрелищных турниров M-1 Challenge 86 "Битва нартов" пройдет 24 ноября в столице Ингушетии во Дворце спорта "Магас" и соберет спортсменов из дальнего и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

"В последнем осеннем месяце этого года бойцы смешанного стиля из Франции, Албании, Бразилии, Словакии и других стран соберутся в нашей республике, чтобы бросить вызов лучшим спортсменам из российских регионов и известным файтерам Ингушетии, которые будут выступать под эмблемой сильнейших российских клубов", — говорится в сообщении.

"Битва нартов" пройдет уже в девятый раз. Одним из главных поединков спортивного зрелища станет бой Хамзата Далгиева и Ивана Бухингера за титул и пояс чемпиона мира по версии М 1 Global в полулегком весе.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы сделать турнир действительно зрелищным, составили внушительный кард. Планируется выступление 12 пар спортсменов, все они профессиональные бойцы", — цитирует пресс-служба слова министр спорта Ингушетии Дауд Алхазуров.

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