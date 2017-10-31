Водителей в Москве просят пересесть на общественный транспорт из-за погоды

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Непогода в Москве может привести к росту числа ДТП в городе, в связи с чем водителям необходимо помнить о соблюдении правил дорожного движения и по возможности пользоваться общественным городским транспортом, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как ранее сообщили в столичном главке МЧС, в ближайшие часы в городе ожидаются сильные осадки, гололедица и усиление порывов ветра до 20 метров в секунду.

"Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной роста числа ДТП. В связи с этим напоминаем водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и не нарушать скоростной режим. Кроме того, рекомендуем по возможности пользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении.

По данным Центра организации дорожного движения, загруженность улично-дорожной сети столицы днем вторника оценивается в 6 баллов. Наибольшие затруднения зафиксированы по направлению в центр на Варшавском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Восток и юг МКАД загружены по внутренней стороне, северо-запад – в обоих направлениях. На севере и западе ТТК снижены скорости по внешней стороне. На северо-востоке Садового кольца движение затруднено по внешней стороне.