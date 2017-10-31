В Госдуму внесли проект о маткапитале для адаптации детей-инвалидов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство весло в Госдуму законопроект, позволяющий направлять средства материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, если женщина отказывается от направления этих денег на формирование накопительной пенсии.

В настоящий момент, согласно закону, женщина может отказаться от перевода средств маткапитала на формирование накопительной пенсии только в пользу перевода средств на улучшение жилищных условий или на получение ребенком образования.

"Проект федерального закона предусматривает установление возможности направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в случае отказа женщин, ранее подавших заявление о направлении средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, от использования данных средств по указанному направлению", — отмечается в пояснительной записке.

Также проектом федерального закона предлагается внести изменения, предусматривающие возможность информирования граждан Пенсионным фондом о размере маткапитала в форме электронного документа.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала в настоящее время можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.