Мэрия Москвы выделила гранты на повышение зарплаты педагогов школ искусств

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Московским школам искусств выделили гранты на повышение зарплаты педагогов, такое решение было принято в ходе заседания президиума в столичной мэрии во вторник.

Сейчас в столице работают 143 детские школы искусств — музыкальные, художественные, хоровые, театральные и хореографические, в них обучаются 100 тысяч детей.

"Москва имеет самую большую сеть дополнительного творческого образования детей в мире. Средства грантов должны быть израсходованы на повышение заработной платы педагогов. Размеры грантов будут определяться исходя из выплаты 140 тысяч рублей в год на каждого педагога", — следует из материалов к заседанию президиума.

Дополнительные выплаты будут получать около 6 тысяч преподавателей, концертмейстеров, воспитателей, методистов.

Отмечается, что выплата за 2017 год будет проведена в конце года, а с 2018 года выплаты будут проводиться ежеквартально – по 35 тысяч рублей.