Аксенов пообещал решить судьбу крымских самостроев в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Судьба порядка 3,5 тысячи незаконно возведенных строений в Симферополе, Ялте и Алуште будет решена в ближайшее время, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проведена большая работа: Ялта, Алушта, Симферополь. Отснята полностью вся территория квадрокоптером. Итог этой работы подведен. В Ялте таких объектов 890, Алуште – более 600, а в Симферополе – около 2 тысяч будет", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, это не значит, что все самострои попадут в программу сноса.

"Сейчас все решения о строительстве пропустят через мелкое сито: обоснованность нахождения объекта в том или ином месте, насколько это соответствует интересам города, соседей. После этого будет принято окончательное решение, причем буквально в течение недели, полторы", — сказал Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что добросовестным собственникам ничего не угрожает.

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