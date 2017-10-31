Чайка призвал реагировать на бездействие властей в сфере экологии

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка по итогам заседания коллегии ведомства поручил прокурорам немедленно реагировать на правонарушения властей в экологической сфере из-за их бездействия, в том числе в вопросах контроля за природопользователями.

"Требуется безотлагательное и острое реагирование прокуроров на бездействие органов власти и местного самоуправления. В первую очередь это касается непринятия ими мер по утверждению положений о заповедных природных объектах и охранных зонах, постановке их на кадастровый учет, патрулированию лесов, контролю за природопользователями", — сказал Чайка.

Он призвал обращать пристальное внимание на случаи аффилированности должностных лиц администраций особо охраняемых природных территорий с природопользователями.

"При выявлении фактов строительства, рубок древесины, ведения незаконной хозяйственной деятельности в запретных зонах, согласованных сотрудниками дирекций, инициировать вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Вместе с тем направлять материалы для уголовного преследования должностных лиц контролирующих органов, не принимавших мер по пресечению таких действий", — добавил Чайка, призвав при наличии оснований ставить вопрос об освобождении работников от занимаемой должности в связи с утратой доверия.