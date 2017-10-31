Комарова: муниципалитетам следует учитывать запрос жителей на арендные дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Запрос жителей Югры на арендные дома социального назначения достаточно высок, и муниципалитетам следует продолжить создавать такой фонд жилья, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

Об этом глава региона заявила в рамках заседания общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития округа.

С этого года в регионе формируется фонд арендного жилья социального назначения. Пилотный проект реализуют в Сургуте, где в феврале началось заселение жителей в дом на 512 квартир. На его строительство были выделены средства окружного и местного бюджетов — более 1,2 миллиарда рублей. В социальных арендных домах, в числе остальных, проживают учителя, медработники, сотрудники полиции, службы судебных приставов, а также работники культуры.

"Видя запрос населения на данный вид жилья — только в Сургуте поступило более 500 заявок еще на один дом социального использования — муниципальным образованиям следует продолжить создавать такой наемный фонд", — приводит сайт правительства Югры слова главы региона.

Как рассказали РИА Новости в окружном департаменте строительства, первый арендный дом социального использования в Сургуте в настоящее время заселен на 81%.

"Средний размер платы по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования — на 60% ниже среднерыночной по Сургуту", — пояснили в ведомстве.

В правительстве региона, в свою очередь, подчеркнули, что в настоящее время емкость арендного жилого фонда в регионе составляет 68 тысяч квадратных метров, и этот показатель "выводит Югру на первое место в России".

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