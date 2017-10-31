В Москве снизилось число ДТП с городскими автобусами

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Количество ДТП с городскими автобусами в Москве за год сократилось на 10%, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С начала года число дорожно-транспортных происшествий с участием городских автобусов сократилось более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 0,7 ДТП на один миллион километров пробега", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова, на сегодняшний день это самые низкие показатели по количеству ДТП с 2004 года. "Продолжаем серьезную работу по повышению безопасности проезда в наземном городском транспорте ‒ это и контроль за состоянием подвижного состава, и постоянная работа с нашими водителями. Особо отмечу, что свыше 90% ДТП с участием автобусов, трамваев и троллейбусов происходит по вине водителей постороннего транспорта", ‒ сказал он.

Отмечается, что снижению аварийности помогает своевременная профилактика ДТП, а важным аспектом обеспечения безопасного проезда является постоянный контроль состояния водителей городского транспорта, которые проходят регулярный медосмотр. Также транспортные парки "Мосгортранса" подключены к системе общественного контроля "ДТП-нет!". Стикеры с номером телефона горячей линии для обращений размещены на всех автобусах и троллейбусах, курсирующих по московским маршрутам.