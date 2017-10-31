В Москве 157 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах у метро

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации, расположенных возле станций метро и МЦК, сделали около 157 тысяч жителей столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как отмечают московские власти, прививочная кампания возле станций метро и МЦК в нынешнем году завершилась 29 октября. Прививки все еще можно сделать в 443 кабинетах медицинских учреждений города. Кроме того, до 15 ноября продолжат работу прививочные кабинеты в 73 центрах госуслуг "Мои документы".
Отмечается, что лидерами по числу привитых стали станции метро "Белорусская" и "Речной вокзал", а также станция МЦК Владыкино. На них за период кампании вакцинацию прошли более 30 тысяч человек.