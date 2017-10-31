В Приморье строители жалуются на задержки зарплат

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт — РИА Новости. Строители жилья для сотрудников судоверфи "Звезда" в Приморье заявили врио губернатора Андрею Тарасенко о задержках зарплат и проблеме с трудоустройством, сообщила во вторник администрация края.
По данным властей, строительство микрорайона финансируется за счёт федерального бюджета, но контроль за ходом работ осуществляет руководство судоверфи и администрация Приморского края. Тарасенко уточнил у рабочих, вовремя ли они получают зарплату и есть ли сложности с трудоустройством. Один из строителей сообщил, что трудовой контракт с ним и еще многими до сих пор не заключен, а работодатель не оплачивает работу третий месяц, отмечают власти.
"Тут каждый день новые строители, многие уходят. Так и работаем – по очереди", – сказал строитель.
Врио губернатора вызвал генерального подрядчика стройки и поручил немедленно решить этот вопрос, поручив представителям судоверфи взять эту ситуацию под личный контроль.
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.