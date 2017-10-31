В Приморье строители жалуются на задержки зарплат

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт — РИА Новости. Строители жилья для сотрудников судоверфи "Звезда" в Приморье заявили врио губернатора Андрею Тарасенко о задержках зарплат и проблеме с трудоустройством, сообщила во вторник администрация края.

"Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 30 октября, проинспектировал работы на стройплощадке микрорайона "Шестой" в Большом Камне, где рабочие сообщили ему о систематических задержках заработной платы", — говорится в сообщении.

По данным властей, строительство микрорайона финансируется за счёт федерального бюджета, но контроль за ходом работ осуществляет руководство судоверфи и администрация Приморского края. Тарасенко уточнил у рабочих, вовремя ли они получают зарплату и есть ли сложности с трудоустройством. Один из строителей сообщил, что трудовой контракт с ним и еще многими до сих пор не заключен, а работодатель не оплачивает работу третий месяц, отмечают власти.

"Тут каждый день новые строители, многие уходят. Так и работаем – по очереди", – сказал строитель.

Врио губернатора вызвал генерального подрядчика стройки и поручил немедленно решить этот вопрос, поручив представителям судоверфи взять эту ситуацию под личный контроль.

Ранее власти края со ссылкой на замдиректора по жилищному строительству судостроительного комплекса ССК "Звезда" Даира Канбекова сообщали, что уже в этом году квартиры в новостройках получат более 500 работников завода.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.