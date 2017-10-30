В ОП назвали "дурно пахнущими" высказывания Жириновского о мусульманках

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Высказывание политика Владимира Жириновского о мусульманках "дурно пахнет", возникает вопрос, может ли человек с подобными взглядами возглавлять партию, которая называет себя либерально-демократической, не говоря уже о всей России, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе "Международная политика – Россия 2030", говоря о проблемах демографии на планете, резко отозвался о многодетных мусульманских женщинах.

Жириновский намерен баллотироваться на пост президента в марте 2018 года.

"Сама идея о том, что есть лишние люди на этой планете — она очень дурно пахнет, мягко говоря. Это значит, что ни один документ по правам человека, принятый даже единогласно ООН, он, по существу, не действителен, с его точки зрения, и сам устав ООН о том, что все люди имеют равные права и прежде всего право на жизнь, он отвергает. Ну как же так? Это же величайшая несправедливость. Даже думать так нехорошо, а уж произносить — и вовсе ужасно. Я считаю, что человек, который такого рода вещи произносит, не то что президентом недостоин быть — он и, я не знаю, председателем и партии не должен быть. Что за такая либерально-демократическая — я подчеркиваю, демократическая — партия, которая отрицает само существование людей на земле, полагая многих из них лишними?" — недоумевает Орджоникидзе.

Он считает, что Жириновский "не подумал, что он сказал" и "рассчитывал на какой-то эффект пиара", чтобы привлечь к себе внимание — "потому что, видимо, другого способа привлечь внимание каким-то позитивным моментом у него нет".

"Вы можете соглашаться или не соглашаться с политикой или программой других партий, но там у них все-таки нет таких человеконенавистнических эскапад", — добавил Орджоникидзе.