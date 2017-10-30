Московские электробусы могут оснастить зарядками для гироскутеров

Новый электробус с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве. Архивное фото

Новый электробус с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Электробусы, которые начнут запускать в Москве, могут оснастить зарядками для гироскутеров, сообщил в понедельник в ходе общественных слушаний о развитии электротранспорта в столице главный инженер "Мосгортранса" Павел Хмелев.

"При обсуждении техзадания человек бился, чтобы поставили зарядку для гироскутеров в электробусах, посмотрим, может быть, сделаем. Мы учитываем велосипедные и другие правила перевозки, если будут розетки для гироскутера, то зарядим и электрический велосипед", — сказал он.

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном сгораемом топливе и приобретать вместо них электробусы.

Предполагается, что первый тендер на закупку 300 электробусов "Мосгортранс" объявит до конца 2017 года, а сами автобусы планируется запустить на городские маршруты в 2018 году.