Московские электробусы могут оснастить зарядками для гироскутеров

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Электробусы, которые начнут запускать в Москве, могут оснастить зарядками для гироскутеров, сообщил в понедельник в ходе общественных слушаний о развитии электротранспорта в столице главный инженер "Мосгортранса" Павел Хмелев.
Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном сгораемом топливе и приобретать вместо них электробусы.
Предполагается, что первый тендер на закупку 300 электробусов "Мосгортранс" объявит до конца 2017 года, а сами автобусы планируется запустить на городские маршруты в 2018 году.