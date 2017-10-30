В России к концу 2018 года построят более 90 перинатальных центров

КОЛОМНА (Московская область), 30 окт — РИА Новости. Более 90 перинатальных центров должно быть построено в России до конца 2018 года, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник в ходе рабочей поездки в Коломну.

Спикер осмотрела недавно открытый в городе перинатальный центр.

"Это уникальное медицинское учреждение, которое было построено в рамках программы развития перинатальных центров в РФ. Только в этом году в Московской области построено три таких крупных учреждения", — сказала Матвиенко.

По ее словам, программа реализуется в полном объеме. Кроме того, строятся и другие объекты – родильные дома, создаются акушерские отделения.

По словам сенатора, "к концу 2018 года в стране должно быть построено более 90 перинатальных центров".

"Это система, которая позволит улучшить демографию в стране, что имеет огромное значение для сохранения жизни и здоровья детей, для улучшения демографической ситуации в регионе", — добавила она.

Матвиенко отметила, что правительство региона сделало эти вопросы приоритетными в своей работе. "Не случайно Московская область по многим показателям занимает лидирующее положение в России, первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Происходит снижение уровня младенческой смертности", — сказала сенатор.

Парламентарий подчеркнула, что построить здание – еще не решение проблемы. "Нужны подготовленные кадры для работы на современном оборудовании", — сказала спикер, обратив внимание, что не во всех субъектах Федерации есть возможность собрать в одном учреждении высококвалифицированных специалистов.

Отвечая на вопрос о значительной разнице в уровне социально-экономического развития регионов, Матвиенко отметила, что шаги, предпринимаемые в рамках осуществления Основ госполитики регионального развития РФ до 2025 года, новые межбюджетные отношения и меры поддержки регионов направлены на его выравнивание.

По словам спикера, очень многое зависит от эффективности управленческих региональных команд, "от того внимания, которое уделяется созданию условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций".

В ходе поездки в регион Матвиенко также познакомилась с экспозицией коломенской Музейной фабрики пастилы. Искусство производства Коломенской пастилы известно еще с XIV века и стало брендом региона.

В поездке спикера Совета Федерации сопровождают губернатор Московской области Андрей Воробьев и сенатор от региона Виктор Абрамов.