Путин рассказал, когда в следующий раз встретится с СПЧ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Следующая встреча президента РФ Владимира Путина с президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека состоится в декабре текущего года или после выборов главы государства весной 2018 года, сообщил Путин в завершении ежегодной встречи с СПЧ в понедельник.

"Встретимся то ли в декабре, то ли, как Михаил Александрович (Федотов) сказал", — заявил Путин.

Ранее в понедельник на ежегодной встрече Совета с президентом глава СПЧ Федотов попросил Путина назначить следующую встречу на весну 2018 года, чтобы сообщить о мониторинге президентских выборов. Традиционно президент РФ встречается с членами СПЧ в подобном формате один раз в году.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.