Путин заявил, что у него нет желания преследовать деятелей культуры

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об уголовных делах в отношении ряда деятелей культуры, заявил, что у властей нет желания кого-то преследовать и "крючить", а соблюдать законы должны все граждане независимо от их рода деятельности.

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент отметил, что сейчас ведется следствие в отношении нескольких известных культурных деятелей, включая замдиректора Эрмитажа и заместителя министра культуры.

"Их тоже освобождать? Вы понимаете, давайте мы будем как-то относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то "крючить", тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но все-таки, мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельность мы занимаемся", — заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.