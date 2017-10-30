В России нет истерик в связи с акциями протеста, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Истерик, связанных с акциями протеста, в России нет, но бывают естественные всплески протестных настроений, на которые власти должны реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.

"Я не думаю, что есть какие-то истерики, хотя всплески, безусловно, имеют место… Мы должны реагировать на эти всплески… нужно минимизировать негативные явления от этих всплесков", — отметил Путин, отвечая на слова журналиста о нагнетании ненависти и истерии вокруг протестных акций.

Президент подчеркнул, что подобные истерики имеют место в США и странах Европы. Он привел в пример ситуацию в Каталонии, поляризацию общества по вопросам беженцев. Путин также напомнил, что полного затишья протестных настроений в России не было никогда.