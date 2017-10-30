Путин рассказал о росте ежегодного объема финансирования НКО в семь раз

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ежегодный объем средств, выделяемых на поддержку некоммерческих организаций в РФ, вырос в семь раз, за пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки на их развитие направлено более 22 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

"Сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России. За последние пять лет только в рамках грантовой президентской поддержки на развитие НКО направлено более 22 миллиардов рублей. Ежегодный объем финансирования вырос в семь раз", — сказал Путин в понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.