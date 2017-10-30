В Оренбуржье запретили организованно перевозить детей в темное время суток

ОРЕНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Власти Оренбургской области запретили организованные перевозки детей и перемещение сельскохозяйственной техники в темное время суток, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и областного правительства.

Он пояснил, что такой запрет введен в качестве дополнительной меры по повышению безопасности пассажирских перевозок и сокращению дорожно-транспортного травматизма на региональных дорогах.

По данным пресс-службы, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 212 человек, 2265 человек получили травмы разной степени тяжести.

"Мы обязаны радикально снизить аварийность и травматизм на дорогах. Нужно планомерно укреплять систему обеспечения безопасности дорожного движения, повышать эффективность ее основных элементов", — заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

В рамках государственно-частного партнерства в ближайшей перспективе на дорогах области могут появиться дополнительно сто комплексов фотовидеофиксации. В настоящее время в регионе функционируют 67 стационарных и 41 передвижной комплекс фотовидеофиксации.

Другие новости региона читайте здесь >>