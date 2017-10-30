Клиники Волгограда заинтересованы в приобретении медоборудования "Швабе"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Государственные и частные клиники Волгограда могут получить новейшую медицинскую технику российского холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба холдинга, подводя итоги участия подмосковного предприятия "Швабе" — Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) в прошедшей в Волгограде 28-й Межрегиональной специализированной выставке "Медицина и здравоохранение-2017".

На выставке завод представил офтальмологический хирургический комплекс, с помощью которого врачи проводят исследования переднего отрезка глазного яблока в процессе офтальмологических обследований, и автоматизированный лазерный хирургический комплекс, который предназначен для визуального исследования и диагностики заболеваний в гинекологии и акушерстве.

"Изделия, представленные на выставке, сегодня широко востребованы и применяются на практике во многих клиниках Москвы, десятков регионов РФ и зарубежья. В ходе ряда переговоров были достигнуты предварительные устные соглашения о возможных поставках с новыми потенциальными заказчиками — медучреждениями, в том числе государственными и частными клиниками из Волгограда и других городов России", — сообщил генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.

В выставке приняли участие более ста компаний из 15 регионов России, ее посетили порядка 8 тысяч человек, из которых 65% — специалисты медицинской отрасли.