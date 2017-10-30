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Общество

Алексеева предложила Путину воссоздать совет по помилованию при президенте

16:0030.10.2017
(обновлено: 16:30 30.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева на встрече Владимиром Путиным предложила воссоздать совет по помилованиям при президенте и заявила о готовности вступить в него.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Владимир Владимирович, вы сами не можете отбирать людей на помилование, кому-то вы должны это поручить. Но вы можете сами отбирать людей для такого поручения. Это должны быть люди и вам, и многим россиянам известные, хорошей репутации. Чтобы ни вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии. И еще, это должна быть общественная работа, бесплатная. Работы тут много, но главное — это должен быть совет по помилованию при президенте, только вы обладаете этим правом", — сказала Алексеева на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Она отметила, что благодарность за помилования должна относиться только к президенту и никому более. "Я готова войти в такой совет, если, конечно, вы на это согласитесь", — добавила правозащитница.

Алексеева рассказала, кого еще, по ее мнению, стоит включить в совет. "Члены такого совета должны быть известны всей стране… Кто, я полагаю, отвечает этим требованиям?.. Депутат Госдумы Галина Петровна Хованская, сенатор Владимир Петрович Лукин — прежний уполномоченный по правам человека, известные люди по телевидению Николай Карлович Сванидзе, бывший уполномоченный по правам человека в Москве Александр Ильич Музыкантский", — перечислила она.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Но лучше всех вам поможет определить таких людей (омбудсмен РФ) Татьяна Николаевна Москалькова, она таких людей знает не только по своей нынешней должности, но и потому, что она прежде много занималась вопросами помилования. И на нынешней своей трудной должности она работает самоотверженно, себя не жалея", — добавила Алексеева.

Она отметила, что в период существования комиссии по помилованию с 1996 по 2001 год были помилованы 36 901 осужденный, в тот период в состав комиссии входили Булат Окуджава, Анатолий Приставкин. А после передачи этой процедуры в регионы с 2002 по 2016 годы были помилованы всего 890 человек.

"А народ у нас с древности жалеет заключенных, их еще недавно называли "несчастненькие"… То сочувствие к "несчастненьким" сохранилось до сих пор, несмотря на телевизор, который стремится разжечь в людях истерическую ненависть ко всем и ко всему миру", — сказала Алексеева.

"Владимир Владимирович, будьте в глазах людей милостивым президентом. У нашего народа милосердие в большой цене", — подытожила она.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Ужесточать надо ответственность и снимать мораторий на смертную казнь, а правозащитнички всё о помилованиях и смягчениях пекутся.
16:08
30.10.2017
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