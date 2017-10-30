Алексеева предложила Путину воссоздать совет по помилованию при президенте

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева на встрече Владимиром Путиным предложила воссоздать совет по помилованиям при президенте и заявила о готовности вступить в него.
Она отметила, что благодарность за помилования должна относиться только к президенту и никому более. "Я готова войти в такой совет, если, конечно, вы на это согласитесь", — добавила правозащитница.
Алексеева рассказала, кого еще, по ее мнению, стоит включить в совет. "Члены такого совета должны быть известны всей стране… Кто, я полагаю, отвечает этим требованиям?.. Депутат Госдумы Галина Петровна Хованская, сенатор Владимир Петрович Лукин — прежний уполномоченный по правам человека, известные люди по телевидению Николай Карлович Сванидзе, бывший уполномоченный по правам человека в Москве Александр Ильич Музыкантский", — перечислила она.
Она отметила, что в период существования комиссии по помилованию с 1996 по 2001 год были помилованы 36 901 осужденный, в тот период в состав комиссии входили Булат Окуджава, Анатолий Приставкин. А после передачи этой процедуры в регионы с 2002 по 2016 годы были помилованы всего 890 человек.
"А народ у нас с древности жалеет заключенных, их еще недавно называли "несчастненькие"… То сочувствие к "несчастненьким" сохранилось до сих пор, несмотря на телевизор, который стремится разжечь в людях истерическую ненависть ко всем и ко всему миру", — сказала Алексеева.
"Владимир Владимирович, будьте в глазах людей милостивым президентом. У нашего народа милосердие в большой цене", — подытожила она.