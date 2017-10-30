Юнармейцы Хабаровска познакомились с космодромом "Восточный"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уникальный мастер-класс по проектированию космических аппаратов провели специалисты "Роскосмома" для юношей и девушек из хабаровского отделения военно-патриотического движения "Юнармия", сообщил РИА новости представитель пресс-службы движения.

© Фото : пресс-служба Юнармии Юнармейцы во время посещения космодрома "Восточный" © Фото : пресс-служба Юнармии Юнармейцы во время посещения космодрома "Восточный"

Юнармейцы Хабаровска посетили в День инженера-механика космодром "Восточный", побывали на стартовом и техническом комплексах новейшего российского космодрома и познакомились со всеми современными разработками российских инженеров — мобильной башней обслуживания, трансбордерной галереей, увидели технологические блоки и командный пункт. Директор филиала "Роскосмоса" на космодроме Константин Чмаров рассказал ребятам об особенностях космодрома, познакомил с молодыми инженерами, которые пришли сюда сразу после окончания вузов", — рассказал собеседник агентства.

Завершился визит будущих инженеров мастер-классом по проектированию космических аппаратов, который провели специалисты "Роскосмоса", вместе с ними юнармейцы спроектировали на бумаге свои модели.