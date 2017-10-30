RT представил панорамное видео о Ленине и Сталине с участием Скляра

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телеканал RT представил новое панорамное видео из серии "Революция 360" — "Ленин и Сталин на конспиративной квартире".

Ролик посвящен тому, как Иосиф Сталин, революционер Сергей Аллилуев и его супруга на конспиративной квартире решают, как изменить внешность Владимира Ленина, чтобы тот мог благополучно покинуть Петроград. Роль Аллилуева исполнил музыкант, актёр, основатель группы "Ва-Банкъ", заслуженный артист России Александр Скляр.

Всего в серии панорамных видеороликов "Революция 360" восемь эпизодов о жизни в революционную эпоху. В съёмках принимали участие Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и другие известные артисты и писатели. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачёв и Сергей Гармаш.

В рамках проекта #1917LIVE RT запустил сайт 1917live.red, где можно посмотреть все видеоролики в формате 360 градусов.