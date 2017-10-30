СПЧ предложил разработать национальный план действий в пользу человека

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предлагает разработать в России национальный план действий в пользу прав человека, сообщил глава совета Михаил Федотов на традиционной встрече СПЧ с главой государства.

Федотов напомнил, что в следующем году будет отмечаться 70-летие всеобщей декларации прав человека.

"Наша Конституция вобрала в себя весь потенциал декларации, но в практическом плане нам ещё предстоит решить много проблем. Вот почему мы предлагаем разработать национальный план действий в пользу прав человека, чтобы на перспективу распланировать законодательные и иные усилия", — заявил Федотов.

Одновременно, отметил глава СПЧ, нужно предусмотреть механизм открытого общественного мониторинга за реализацией этого национального плана.