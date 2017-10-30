Количество НКО, признанных иноагентами, сократилось вдвое, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Количество НКО, признанных иностранными агентами, сократилось в России вдвое — со 165 до 89, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций. Их количество сократилось со 165 до 89. Это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в Российской Федерации. При этом в 2017 году в реестр внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году", — сказал Путин.