Власти Смоленщины в 2018 году выделят почти 4 млрд рублей на соцпрограммы

СМОЛЕНСК, 30 окт — РИА Новости. Власти Смоленской области в следующем году на социальные программы выделят из бюджета почти четыре миллиарда рублей.

"В 2017 году, несмотря на крайне напряженный региональный бюджет, мы сохранили все меры социальной поддержки, установленные в области. В следующем году данная работа продолжится — на эти цели мы планируем направить порядка трех миллиардов семисот миллионов рублей, что на триста миллионов больше, чем было заложено в бюджете нынешнего года", — сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский, выступая на пленарном заседании третьего Смоленского регионального социально-экономического форума "Территория развития", посвященного 80-летию образования области.

По его словам, региональный бюджет сохранит свою социальную направленность, при этом, особый акцент в социальной политике сделан на поддержке наиболее незащищенных, социально уязвимых категорий граждан — инвалидов, людей пожилого возраста.

"Осуществление государственной политики, направленной на поддержку семьи, материнства и детства, граждан пожилого возраста и инвалидов является незыблемым приоритетом в работе региональных органов власти", — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что региональная власть серьезное внимание старается уделять созданию безбарьерной среды.

"Определенные средства вкладываются каждый год, но, конечно, для людей с ограниченными возможностями здоровья еще очень многое необходимо сделать, чтобы их жизнь стала легче. За последние годы около двухсот объектов социальной инфраструктуры оборудованы для беспрепятственного доступа инвалидов, иных маломобильных групп населения", — сказал Островский.

Губернатор назвал знаковым событием открытие в Смоленске областного Дома ветеранов.

"Мою инициативу о создании такого учреждения поддержали, в первую очередь, сами пожилые люди. В нем не только обеспечены достойные условия для их досуга, но и реализуется целый комплекс специальных программ, направленных на поддержание социальной активности представителей старшего поколения. Сегодня Дом ветеранов — отмечу, единственное подобное учреждение в Центральном федеральном округе и, наверное, во всей стране, — полон жизни, в нем работают различные клубы и кружки, предоставляется ряд социальных услуг", — сказал глава региона.

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