Власти Смоленщины в 2018 году выделят почти 4 млрд рублей на соцпрограммы

СМОЛЕНСК, 30 окт — РИА Новости. Власти Смоленской области в следующем году на социальные программы выделят из бюджета почти четыре миллиарда рублей.
По его словам, региональный бюджет сохранит свою социальную направленность, при этом, особый акцент в социальной политике сделан на поддержке наиболее незащищенных, социально уязвимых категорий граждан — инвалидов, людей пожилого возраста.
"Осуществление государственной политики, направленной на поддержку семьи, материнства и детства, граждан пожилого возраста и инвалидов является незыблемым приоритетом в работе региональных органов власти", — подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что региональная власть серьезное внимание старается уделять созданию безбарьерной среды.
"Определенные средства вкладываются каждый год, но, конечно, для людей с ограниченными возможностями здоровья еще очень многое необходимо сделать, чтобы их жизнь стала легче. За последние годы около двухсот объектов социальной инфраструктуры оборудованы для беспрепятственного доступа инвалидов, иных маломобильных групп населения", — сказал Островский.
Губернатор назвал знаковым событием открытие в Смоленске областного Дома ветеранов.
"Мою инициативу о создании такого учреждения поддержали, в первую очередь, сами пожилые люди. В нем не только обеспечены достойные условия для их досуга, но и реализуется целый комплекс специальных программ, направленных на поддержание социальной активности представителей старшего поколения. Сегодня Дом ветеранов — отмечу, единственное подобное учреждение в Центральном федеральном округе и, наверное, во всей стране, — полон жизни, в нем работают различные клубы и кружки, предоставляется ряд социальных услуг", — сказал глава региона.