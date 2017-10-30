Минсоцразвития Пермского края готово помочь семье погибшей в Шанхае модели

УФА, 30 окт – РИА Новости. Министерство социального развития Пермского края при необходимости окажет материальную поддержку семье погибшей в Китае 14-летней модели, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

На прошлой неделе 14-летняя российская модель из Перми скончалась в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве сообщали, что причиной смерти стал менингит, а в понедельник консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов заявил РИА Новости, что смерть произошла от полиорганной недостаточности.

"Минсоцразвития края пока не получала заявления от семьи погибшей девочки. Если они обратятся к нам, то специалисты ведомства изучат, нуждается ли эта семья в материальной помощи, многодетная она или малообеспеченная, тогда мы окажем им помощь в рамках законодательства", — прокомментировал агентству представитель пресс-службы министерства.

Китайское модельное агентство Esee Model Management заключило трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница. Генеральный директор агентства Чжэн И заявил газете Global Times, что смерть девочки никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, которая завершилась за неделю до ее кончины.

Работодатель также утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной по сравнению с другими моделями. По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась.