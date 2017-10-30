Создание индивидуальных лекарств потребует изменения закона, считают в ГД

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Создание в России индивидуальных лекарств потребует корректировки законодательства в части контроля качества и ценообразования, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о создании в России индивидуальных лекарств, уникального "коктейля" из нескольких препаратов, нужных конкретному пациенту.

"Что касается контроля качества производства и ценообразования, то, безусловно, потребуются корректировки в законодательстве, как для любого нового направления. Все нюансы должны быть четко закреплены, чтобы не было малейшей возможности для злоупотребления", — заявил Огуль РИА Новости.

Депутат добавил, что в настоящее время существует мировая тенденция на развитие персонифицированной медицины, неотъемлемой частью которой является заготовление индивидуальных лекарств.

"Это неизбежный процесс развития медицинской науки. Это крайне важно для качественного улучшения лечения онкологии, диабета, наследственных болезней, орфанных заболеваний", — пояснил Огуль.