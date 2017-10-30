Кузнецова выступила против участия детей в судебных разбирательствах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о том, что она против участия детей в судебных спорах, сообщается в понедельник на официальном сайте омбудсмена.

Анна Кузнецова по телефону обсудила с главой думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой необходимость более тщательного анализа законопроекта, принятого 20 октября в первом чтении.

Претензии детского омбудсмена связаны с тем, что законопроект предусматривает возможность допроса ребенка старше 10 лет без участия родителей. По словам Кузнецовой, в тексте законопроекта не приводятся обоснованные доводы тому, что ребенок в возрасте 10-14 лет обладает достаточным уровнем понимания для самостоятельных показаний в суде.

"Но главное, что само участие ребенка в процессе, тем более – в бракоразводном или связанном с разделом имущества между родителями, может иметь травмирующие последствия для его психики", — сказала Кузнецова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уже направляла отрицательный отзыв на проект в комитет Госдумы, однако обозначенные в нем возражения не были приняты во внимание. Дополнительные поправки к законопроекту будут приниматься Государственной Думой до 11 ноября. Кузнецова вновь направит официальное письмо с возражениями, сообщается на официальном сайте омбудсмена.