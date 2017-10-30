Шувалов рассказал о законопроекте об ответственности за опасное вождение

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов надеется на скорое принятие законопроектов по введению ответственности за опасное вождение и величину залога для водителей, чье транспортное средство было задержано за вождение в нетрезвом состоянии.

На совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева он рассказал, что есть несколько законопроектов, уже рассмотренных правительством и, "к сожалению, не принятых еще Государственной Думой".

"Это ответственность за опасное вождение, это наделение субъектов полномочиями по администрированию нарушений в области дорожного движения и залог за транспортное средство, если водитель был задержан в нетрезвом состоянии. Мы работаем с депутатами Государственной Думы и рассчитываем, что такие законы будут приняты как можно быстрее, они крайне необходимы для обеспечения безопасного поведения на дорогах", — заявил он.

Также Шувалов рассказал, что в октябре на площадке открытого правительства успешно прошли слушания по вопросу обеспечения безопасности на пешеходных переходах. "Минтранс выпустило специальные рекомендации, как в субъектах РФ планировать дорожное строительство с выделением островков безопасности и специальной инфраструктуры для пешеходных переходов. Все это будет способствовать тому, что пешеходы будут чувствовать себя в большей безопасности", — подытожил Шувалов.

"Хорошо. Давайте посмотрим, что можно сделать и по законопроектам. В то же время эти решения, которые связаны с изменением правил дорожного движения, достаточно часто принимаются именно потому, что нужно посмотреть, каким образом новые правила зарекомендуют себя на практике. Давайте это все оценим, в том числе эти две новеллы, о которых мы с вами говорили, после этого вернемся к вопросу", — отметил Медведев.

В понедельник Медведев подписал два постановления, согласно которым регионы получили право наносить специальную дорожную разметку на сложных участках, а на перекрестках с круговым движением приоритет отдается водителям, которые едут по кругу.