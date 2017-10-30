Шувалов рассказал о законопроекте об ответственности за опасное вождение

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов надеется на скорое принятие законопроектов по введению ответственности за опасное вождение и величину залога для водителей, чье транспортное средство было задержано за вождение в нетрезвом состоянии.
"Это ответственность за опасное вождение, это наделение субъектов полномочиями по администрированию нарушений в области дорожного движения и залог за транспортное средство, если водитель был задержан в нетрезвом состоянии. Мы работаем с депутатами Государственной Думы и рассчитываем, что такие законы будут приняты как можно быстрее, они крайне необходимы для обеспечения безопасного поведения на дорогах", — заявил он.
Также Шувалов рассказал, что в октябре на площадке открытого правительства успешно прошли слушания по вопросу обеспечения безопасности на пешеходных переходах. "Минтранс выпустило специальные рекомендации, как в субъектах РФ планировать дорожное строительство с выделением островков безопасности и специальной инфраструктуры для пешеходных переходов. Все это будет способствовать тому, что пешеходы будут чувствовать себя в большей безопасности", — подытожил Шувалов.
В понедельник Медведев подписал два постановления, согласно которым регионы получили право наносить специальную дорожную разметку на сложных участках, а на перекрестках с круговым движением приоритет отдается водителям, которые едут по кругу.