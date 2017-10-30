Донской призвал проверить, как усыпленный в США тигр мог заболеть лейкемией

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Минприроды РФ Сергей Донской призвал разобраться, мог ли усыпленный в США российский тигр Умар заболеть раком крови от неправильных условий перевозки или содержания.

Привезенный летом в Денверский зоопарк из России молодой амурской тигр Мартин (в России у него была кличка Умар) был усыплен из-за обнаруженной у него лейкемии. Животное не успело дожить даже до конца акклиматизационного периода.

"Очень жаль. У нас каждый "краснокнижный" зверь — на счету. Стоило бы все-таки всесторонне разобраться в ситуации, могло ли онкозаболевание возникнуть по причине несоответствующих условий при транспортировке животного и его содержании", – написал Донской на своей странице в сети Facebook.

По его словам, этот вопрос пока остается открытым с учетом абсолютно "чистой" ветеринарной карты во время отправки.

"В любом случае эта информация необходима, чтобы российские специалисты могли сделать необходимые выводы. И конечно, стоит поблагодарить коллег за то, что по-настоящему боролись за жизнь животного до последнего", — добавил министр.