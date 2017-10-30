МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Новые требования Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенным интернет-ресурсам, применяемые к операторам связи, могут привести к монополизации операторского бизнеса и уходу с рынка мелких и средних провайдеров, говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и главе Минкомсвязи РФ Николаю Никифорову. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Разорительно

Роскомнадзор ранее, в частности, предложил фильтровать трафик готовыми аппаратно-программными комплексами DPI (глубокий анализ всего проходящего трафика; исключает возможность блокировки добропорядочных ресурсов). Эксперты РАЭК назвали такой способ блокировки "максимально дорогостоящим и ухудшающим качество связи".

"В условиях текущей стоимости оборудования для такого анализа следствием фактически безальтернативного подхода будет необходимость продажи малого и среднего операторского бизнеса крупным операторам связи по низкой цене", — предупреждают в РАЭК. Ассоциация считает необходимым дать возможность операторам самостоятельно принимать решение о методах блокировок.

Кроме того, новые требования затрагивают интересы не только операторов связи (особенно малого и среднего бизнеса), но и хостинг-провайдеров, потребителей услуг связи и услуг хостинг-провайдеров, указывают в РАЭК. Эксперты предлагают провести детальный технический и финансовый анализ влияния предлагаемого регулирования на операторов связи, а также на указанные группы лиц.

По мнению РАЭК, для повышения эффективности механизма блокировок необходимо провести категоризацию интернет-ресурсов, которые могут быть заблокированы. Так, если ресурс находится на территории РФ и ориентирован на работу с местной аудиторией, нужно находить владельца информации и добиваться полного удаления информации, а не блокирования. Решение о методах работы с ресурсами, находящимися за пределами России, должно приниматься с учетом результатов анализа, а также вида нарушений, полагают специалисты.

Ранее Минкомсвязь предлагала определить единые требования для всех операторов связи к способам блокировки сайтов. В настоящее время закон предусматривает три способа блокировки сайтов с запрещенной информацией — по URL, IP-адресу и доменному имени. В первом случае блокируется конкретная страница сайта, на которой содержится запрещенная информация. Использование двух других способов влечет блокировку доступа ко всему сайту или также к другим сайтам, которые находятся на том же адресе. Блокировка по URL доступна не всем операторам, потому что для этого необходимо дорогостоящее оборудование.