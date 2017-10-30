Фельгенгауэр опубликовала первый пост в соцсетях после нападения

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, пережившая ножевое ранение, поблагодарила всех причастных к ее спасению, а также журналистов, которые "в массе своей повели себя очень деликатно и солидарно".

Неделю назад гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.

СК РФ намерен запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который там жил долгое время. Нападавший ранее утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Его вменяемость под вопросом, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за своё право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что когда ты боец, и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка", — написала Фельгенгауэр на своей странице в Facebook.

Журналистка поблагодарила охрану редакции "Эха", сотрудников радиостанции, врачей скорой помощи и медицинский персонал НИИ Склифосовского, семью, друзей и коллег.

"Спасибо знакомым и незнакомым, которые писали, переживали и предлагали помощь. У меня ушло три дня на то, чтобы прочитать эти сотни сообщений со словами поддержки. Я честно старалась отвечать. Спасибо журналистам, которые в массе своей повели себя очень деликатно и солидарно. Это очень ценно для меня", — добавила журналистка.