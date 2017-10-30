Опрос показал отношение россиян к репрессиям 30-40 годов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования 30-40 годов прошлого века были политикой руководства страны, показал опрос Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 22% граждан полагают, что массовые преследования по политическим мотивам были "инициативой снизу", идущей от партийных работников, правоохранителей и рядовых граждан. Остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Большинство респондентов (71%) уверены, что репрессии были массовыми, пострадало большое количество невинных людей, и лишь 13% населения считают, что это коснулось лишь единиц. О преследованиях по политическим мотивам в 30-40 гг. XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов, отмечается в релизе. При этом первый раз об этом услышали 24% опрошенных.

В личностных мотивах преследований не сомневаются почти половина россиян (45%), а в том, что интересы были преимущественно общегосударственными — 36% опрошенных. Не смогли ответить на этот вопрос 19% респондентов. Главной особенностью репрессий россияне считают нарушение прав человека, зачастую без суда и следствия (41%), 21% жителей страны ответили, что преследования были слишком жестокими, чуть меньше — 18% — назвали особенностью преследований несправедливость.

По мнению большинства россиян (53%), от репрессий, в первую очередь, пострадали невинные люди, 31% опрошенных сказали, что жертвами стали противники Сталина, 19% назвали жертвами политических преследований противников общественного строя СССР. Затруднились с выбором ответа на вопрос 11% респондентов, отмечается в исследовании.

"Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории XX века, оценка его вклада в развитие нашей страны вызывает яростные споры и разделяет общество", — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Говоря о политически мотивированных массовых репрессиях, он отметил: "Россияне согласны, что эти репрессии были необоснованными и неправосудными, а их жертвы нуждаются в реабилитации".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 и 24 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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