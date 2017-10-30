Опрос показал отношение россиян к репрессиям 30-40 годов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования 30-40 годов прошлого века были политикой руководства страны, показал опрос Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, 22% граждан полагают, что массовые преследования по политическим мотивам были "инициативой снизу", идущей от партийных работников, правоохранителей и рядовых граждан. Остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Большинство респондентов (71%) уверены, что репрессии были массовыми, пострадало большое количество невинных людей, и лишь 13% населения считают, что это коснулось лишь единиц. О преследованиях по политическим мотивам в 30-40 гг. XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов, отмечается в релизе. При этом первый раз об этом услышали 24% опрошенных.
В личностных мотивах преследований не сомневаются почти половина россиян (45%), а в том, что интересы были преимущественно общегосударственными — 36% опрошенных. Не смогли ответить на этот вопрос 19% респондентов. Главной особенностью репрессий россияне считают нарушение прав человека, зачастую без суда и следствия (41%), 21% жителей страны ответили, что преследования были слишком жестокими, чуть меньше — 18% — назвали особенностью преследований несправедливость.
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.
Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.
В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.
Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).
Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.
Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.
Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.
С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.
По мнению большинства россиян (53%), от репрессий, в первую очередь, пострадали невинные люди, 31% опрошенных сказали, что жертвами стали противники Сталина, 19% назвали жертвами политических преследований противников общественного строя СССР. Затруднились с выбором ответа на вопрос 11% респондентов, отмечается в исследовании.
"Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории XX века, оценка его вклада в развитие нашей страны вызывает яростные споры и разделяет общество", — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Говоря о политически мотивированных массовых репрессиях, он отметил: "Россияне согласны, что эти репрессии были необоснованными и неправосудными, а их жертвы нуждаются в реабилитации".
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 и 24 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Подробнее о биографии Иосифа Сталина читайте в справке РИА Новости >>