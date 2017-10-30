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Общество

Опрос показал отношение россиян к репрессиям 30-40 годов

Сюжет:
"Общественные мнения" (235)
14:3330.10.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Сталин в рабочем кабинете. Архивное фотоИосиф Сталин в рабочем кабинете. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования 30-40 годов прошлого века были политикой руководства страны, показал опрос Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собчак заявила, что Сталин отбросил Россию на столетие назад
По данным опроса, 22% граждан полагают, что массовые преследования по политическим мотивам были "инициативой снизу", идущей от партийных работников, правоохранителей и рядовых граждан. Остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Большинство респондентов (71%) уверены, что репрессии были массовыми, пострадало большое количество невинных людей, и лишь 13% населения считают, что это коснулось лишь единиц. О преследованиях по политическим мотивам в 30-40 гг. XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов, отмечается в релизе. При этом первый раз об этом услышали 24% опрошенных.

В личностных мотивах преследований не сомневаются почти половина россиян (45%), а в том, что интересы были преимущественно общегосударственными — 36% опрошенных. Не смогли ответить на этот вопрос 19% респондентов. Главной особенностью репрессий россияне считают нарушение прав человека, зачастую без суда и следствия (41%), 21% жителей страны ответили, что преследования были слишком жестокими, чуть меньше — 18% — назвали особенностью преследований несправедливость.

Сталин. От ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.Иосиф Джугашвили в духовной семинарии. 1894 год
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСнимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.Иосиф Джугашвили (Сталин 1878-1953), член марксистского кружка
© РИА Новости
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Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНачиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.Иосиф Сталин (Джугашвили) во время Туруханской ссылки
© РИА Новости
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Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.
© Фото из архива МАММ/МДФВ 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.Иосиф Сталин – делегат V съезда Советов у Большого театра. 1918 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.
© Фото из архива МАММ/МДФОдновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.Иосиф Сталин. 1918 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).Делегаты VIII съезда РКП (б)
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.Фото из личного архива Е.Коваленко.
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год
© РИА Новости
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Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".
© Фото из архива МАММ/МДФВо время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на XII съезде РКП(б)
© Фото из архива МАММ/МДФ
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год
© РИА Новости
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Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.
© Фото из архива МАММ/МДФС 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.Сталин в автомобиле у Большого театра. 1926 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.
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По мнению большинства россиян (53%), от репрессий, в первую очередь, пострадали невинные люди, 31% опрошенных сказали, что жертвами стали противники Сталина, 19% назвали жертвами политических преследований противников общественного строя СССР. Затруднились с выбором ответа на вопрос 11% респондентов, отмечается в исследовании.

Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
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Гагарин, Сталин и Путин: кто возглавил список ста самых влиятельных россиян
"Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории XX века, оценка его вклада в развитие нашей страны вызывает яростные споры и разделяет общество", — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Говоря о политически мотивированных массовых репрессиях, он отметил: "Россияне согласны, что эти репрессии были необоснованными и неправосудными, а их жертвы нуждаются в реабилитации".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 и 24 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Подробнее о биографии Иосифа Сталина читайте в справке РИА Новости >>

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