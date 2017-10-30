В Госдуму внесли законопроект о требовании к образованию судебных приставов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Законопроект, уточняющий требования к уровню образования судебных приставов и кандидатов на эту должность, внесен в Госдуму, сообщается в понедельник на сайте правительства РФ.
Вместе с тем по состоянию на третий квартал 2017 года высшего юридического или высшего экономического образования не имеют около 4,2 тысячи судебных приставов-исполнителей. При этом основная часть этих сотрудников имеют опыт работы на должности свыше пяти лет и несут значительную нагрузку. Увольнение этих сотрудников может привести к снижению эффективности принудительного исполнения, отмечается в документе.
"Законопроектом предлагается… установить, что судебным приставом может быть гражданин РФ, достигший возраста 21 год, имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава, судебного пристава-исполнителя обязательно наличие высшего образования), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности", — информирует кабинет министров.
Для сохранения профессиональных кадров в ФССП России законодатель предусмотрел, что требование о наличии высшего образования не будет распространяться на судебных приставов-исполнителей, назначенных до 1 января 2018 года, до назначения на новую должность.