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Общество

Яровая внесла в Госдуму проект об усилении безопасности детского отдыха

13:3130.10.2017
(обновлено: 13:50 30.10.2017)
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© РИА Новости / Вадим ЖерновДетский лагерь. Архивное фотоДетский лагерь. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вице-спикер Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба парламентария.

Отдыхающие. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Родители должны достоверно знать, в каких условиях на отдыхе будет находиться ребенок, кто и на каких основаниях будет организовывать отдых. Наша задача – обеспечить семью исчерпывающей информацией до начала и во время отдыха, с тем, чтобы решение семьи соотносилось с индивидуальными особенностями ребёнка и требованиями безопасности. Кроме того, взаимоотношения семьи и организации, обеспечивающей отдых ребенка, должны быть защищены законом и носить правовой характер", — сказала Яровая, слова которой цитирует ее пресс-служба.

Вице-спикер Госдумы предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Документ будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Летний детский лагерь. Архивное фото
© Fotolia / Olesia Bilkei
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Законопроектом вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах. "Семья сможет получить информацию о том, кто в регионе на законных основаниях занимается летним отдыхом детей, оставить обращение с обеспокоенностью и дать сигнал о том, что требует особого контроля в текущем режиме", — пояснила парламентарий. По ее словам, это не потребует затрат, так как данная информация может быть включена в региональную электронную программу правительств.

Кроме того, законопроектом предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов. "Информирование об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, где требуется специальное снаряжение и навыки – важная составляющая обеспечения безопасности. Это чрезвычайно важно для родителей в их оценке возможностей и готовности ребенка к такому путешествию", — сказала Яровая.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Она подчеркнула, что детский отдых должен быть, в первую очередь, безопасным и интересным для самих детей, а для родителей не должно оставаться ни одного неизвестного фактора о том, кто и как его организовывает.

Как отмечается в пресс-релизе, данные инициативы были заявлены вице-спикером 29 мая на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и поддержаны его участниками.

Законопроект поддержан Министерством труда и социальной защиты РФ и фракцией "Единая Россия", отмечают в пресс-службе Яровой.

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