В Сочи власти предупредили о возможном сходе селей на Кубани

СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Ливни с грозами и градом, подъемы уровня рек и возможные сходы селей ожидаются в ближайшее время в Краснодарском крае, сообщают власти Сочи со ссылкой на ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В ближайшие один-три часа до конца суток 31 октября на реках Краснодарского края и Черноморского побережья будут наблюдаться подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок. На территории Сочи ожидаются сильные дожди, локальные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду, резкие подъемы уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селей малого объема", — говорится в сообщении муниципалитета.

Все экстренные и коммунальные службы Сочи приведены в режим повышенной готовности, направленный на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, во внутригородских районах и сельских округах выставлены дополнительные посты на реках, уточняет пресс-служба.

Это уже не первое предупреждение спасателей за последние дни. Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений на ближайшие два дня было объявлено в субботу, 28 октября. В результате ливневых дождей и неисправности ливневой канализации в понедельник в Адлерском районе Сочи, в поселке Молдовка, были подтоплены два дома, заключили в пресс-службе.