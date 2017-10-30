В Ингушетии появится Единая клинико-диагностическая лаборатория

МАГАС, 30 окт — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены открыть в регионе централизованную лабораторию, которая позволит значительно увеличить качество оказываемой медицинской помощи, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы главы республики.

"Проект подразумевает создание единого высокотехнологичного комплекса, обслуживающего все государственные лечебно-профилактические учреждения в субъекте с целью выполнения лабораторных исследований. В регионе будет построен комплекс, оснащенный современным оборудованием. Кроме того, на территории Ингушетии будет создана лабораторно-информационная система и логистическая служба. Все исследования в рамках фонда обязательного медицинского страхования бесплатны для пациентов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такой проект очень важен не только для Ингушетии, но и для всей страны в целом, поскольку он предполагает в первую очередь модернизацию специализированного оборудования.

"В настоящее время не предусмотрено государственных программ по усовершенствованию медицинской техники, поэтому основным механизмом привлечения инвестиций в сферу здравоохранения является государственно-частное партнерство. Благодаря сотрудничеству с ЕКДЛ (Единая клинико-диагностическая лаборатория — ред.), в Ингушетии значительно возрастет качество выполняемых клинических исследований, перечень оказываемых услуг и их доступность для населения", — добавил он.

По словам собеседника агентства, договоренность о строительстве лаборатории достигнута благодаря усилиям руководителя региона Юнус-Бека Евкурова. Он отметил, что сейчас уточняются детали и сроки реализации проекта, а также место возведения комплекса.

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