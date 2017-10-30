В Минздраве рассказали о снижении смертности в России с начала года

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. За девять месяцев с начала 2017 года смертность в России снизилась до 12,6 смертей на тысячу человек населения, причем снижение произошло по всем основным группам заболеваний, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

"Нам удалось с вами сохранить на 39 тысяч жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая смертность населения снизилась… до 12,6 на тысячу населения – еще на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказала Скворцова.

Она отметила, что снижение смертности происходит по всем основным группам заболеваний: от туберкулеза – на 18%, болезней органов дыхания – на 10%, от пневмонии – на 19,5%, смертность от внешних причин – на 11,5%.