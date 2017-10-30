В Крыму увеличили размер прожиточного минимума для пенсионеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутаты крымского парламента повысили прожиточный минимум для пенсионеров на следующий год до 8 тысяч 530 рублей – примерно на 1,4%.

Соответствующий закон принят в понедельник на внеочередной сессии крымского парламента. Проект был внесен главой республики.

"В 2017 году величина прожиточного минимума составляет 8 тысяч 410 рублей, на 2018 год она рассчитана в размере 8 тысяч 530 рублей", — сказал глава парламента Владимир Константинов.

Закон принят единогласно без поправок.

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