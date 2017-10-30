Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных за неделю на 0,3%

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась на 0,3% и составила 708,62 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 18 по 25 октября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,3% и составила 708,62 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 834,01 тысячи человек", — сообщили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 45 регионах. Наибольшее снижение, по данным ведомства, наблюдалось в Тамбовской, Ростовской, Липецкой, Курганской, Псковской областях, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, республиках Адыгея и Башкортостан.

В 37 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Крым, Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, городе Севастополе, Омской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе.

В Минтруде также сообщили, что на 25 октября численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 115 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что на 1 октября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года – 1,1%).

По данным Минтруда, на 25 октября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.