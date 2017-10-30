В Госдуме поддержали идею проекта о прямой оплате услуг ЖКХ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Законодательная инициатива о прямой оплате за коммунальные ресурсы необходима, она убережет управляющие организации от банкротства, а граждан от предоставления некачественных услуг, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

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Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект , который вводит типовую форму единого платежного документа и подразумевает прямую оплату услуг водоканалам и другим поставщикам. Документ согласован с заинтересованными службами. Госдума рассмотрит законопроект уже в осеннюю сессию, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Хованская пояснила, что управляющие организации, ТСЖ и ЖСК почти никогда не собирают 100% средств на оплату услуг, этот недосбор (где он больше 5%) в свою очередь приводит к банкротству этих управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

"Когда все говорят об этом ноу-хау, говорят, что недобросовестные управляющие организации эти деньги тормозят, не перечисляют и так далее. А как они могут перечислить и закрыть эту дыру по недосборам? Либо не предоставить нам услуги по содержанию дома, либо их предоставить не в том объеме и не того качества, либо банкротство", — сообщила Хованская РИА Новости.

По словам депутата, данный законопроект необходим, чтобы избежать подобных ситуаций, однако говорить о поддержке конкретного проекта закона Минстроя можно будет только после его детального разбора.

"У нас сейчас два проекта: один внесла я и господин Качкаев (замглавы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев — ред.), депутатский проект, который нас устраивает; другой правительство обсуждает. Но в целом, конечно, я за, это игра в нашу пользу, а не против нас. Но надо посмотреть, что они написали в этом проекте", — заключила она.